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GÜNCELLEME - Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki karantina uzatıldı

ADANA HABERLERİ  | 17.04.2020 23:43 | Son Güncelleme

KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 4 Nisan'da başlayan karantina uygulaması 15 gün daha uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzısıhha Meclisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Tufanbeyli ilçesinde nüfusa oranla koronavirüs vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi, 15 yeni pozitif hasta tespit edilmesi ve takip edilen 110 temaslı kişi bulunması nedeniyle virüsün yayılmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 19 Nisan Pazar günü saat 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle ilçeye giriş çıkışların durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Adana'ya giriş ve çıkışların da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü saat 00.00 itibarıyla 15 gün daha durdurulduğu kaydedildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, karantinanın uzatılmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 4 Nisan 2020 tarihinde Adana İl Pandemi Kurulunca ilçe mülki idare sınırları için 15 gün süreyle tüm giriş çıkışların durdurulması kararının verildiğini anımsattı.

Sevgili, açıklamasında, söz konusu sürenin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 15 gün süreyle uzatıldığını belirterek, "İlçemizde sıkı tedbirlerin uygulanması, bu illetten daha hızlı kurtulacağımız anlamına gelmektedir. Sıkı tedbirler uyguladığınız 2 haftalık karantina sürecinde çok şükür güzel sonuçlar elde ettik. İlçemizdeki vaka sayısının artış hızı azalmakla birlikte, çok sayıdaki Kovid-19 vakamız iyileşti." ifadelerini kullandı.

Sağlık için alınan tedbirlerin ekonomik hayata etkisini azaltmak için bir dizi tedbir aldıklarını da kaydeden Ömer Sevgili, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık için aldığımız tedbirlerin ilçemizin ekonomik hayatını olumsuz etkilerini göz ardı edemeyiz. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için; Tarım mevsiminin ve hayvancılığın önem arz ettiği bugünlerde çiftçilerimize ve hayvan sahiplerine yönelik tedbirlerimizi almış bulunmaktayız.
Köylerimizde süt toplama faaliyeti kaldığı yerden devam edecektir.
Çiftçilerimizin alet, araç, gübre, ilaç ve işçi temini konusunda gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.
Hayvan sahiplerinin çoban konusunda kolaylık sağlayacağız.
Esnaflarımıza tedarik zinciri konusunda gerekli kolaylık sağlanacaktır (market, manav dışındaki esnaflarımız dahildir) kargo şirketlerinin ilçemize girişi sağlanacaktır.
Bunlar gibi Tufanbeylili hemşerilerimiz için gerekli imkanları sağlayacağız. Temel amacımız tüm vatandaşlarımıza kolaylık sağlamaktır.
Aldığımız tedbirlerin hızlıca olumlu sonuçlarını almak için mümkün mertebe evlerinizde kalmaya devam edin. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Tufanbeyli ilçesi 4 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

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