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GÜNCELLEME - Adıyaman'da otomobilin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti

05.10.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.U.G. yönetimindeki 27 F 7966 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 haftalık hamile Ebru Çiçek'e çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Çiçek'in bebeği kurtarılamadı.

Annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ​​​​​​​

Bu arada sinir krizleri geçirip ağlayan sürücünün de polis ekiplerince ifadesi alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.

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