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GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

21.02.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri, PKK'ya üye olduğu iddiasıyla D.P ile İ.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.P. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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pkk Şüpheli Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
12:46
İkindi
15:49
Akşam
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Yatsı
19:34

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazartesi

Baybatmaz Eczanesi
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