GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Z.Ç. ile A.A'nın örgüte üye oldukları ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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