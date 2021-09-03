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GÜNCELLEME - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

03.09.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Z.Ç. ile A.A'nın örgüte üye oldukları ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

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