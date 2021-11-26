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GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

26.11.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adıyaman'da otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu kontrol noktasında durdurdukları otomobilde 18,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Ç. ile dini nikahla yaşadığı E.E, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. nöbetçi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan sürücü Y.Ç'ye ehliyetsiz ve uyuşturucu etkisinde otomobil kullanmaktan 12 bin 957 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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