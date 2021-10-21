GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.B, Ü.B, Z.B. ve A.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, kentte farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz