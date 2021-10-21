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GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

21.10.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SONUÇ VE İSİMLER EKLENDİ

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.B, Ü.B, Z.B. ve A.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, kentte farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.

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