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GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

23.09.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği S.B'yi durdurmak istemiş, şüpheli kovalamaca sonucu üzerinde 99 uyuşturucu hap ile yakalanmıştı.

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