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GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.01.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçe merkezinde otomobilde yaptıkları aramada 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.K. ile T.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan O.K'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi.

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