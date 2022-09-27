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GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

27.09.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda M.N.S. idaresindeki 01 AHY 459 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 96,60 gram metamfetamin, 5,96 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirdi.

M.N.S, M.E.D. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.S. ve M.E.D. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsüne "uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak"tan 9 bin 827 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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