GÜNCELLEME - Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin raylardan geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Adana seferini yapan D.K.Ş. idaresindeki E68040 sefer sayılı yük treni, Tecirli köyü yakınlarında raylardan geçmeye çalışan Hayrettin Tık Kıyak'ın (60) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Kazada, Kıyak hayatını kaybederken motosiklette bulunan Nizam Kurmaz ise ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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