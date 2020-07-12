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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.07.2020 19:27 | Son Güncelleme

Otopsi işlemlerinin ardından çocukların cenazeleri, belde mezarlığında defnedildi CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7), Yukarı Çeşme mevkisindeki açık su kuyusuna girdi.

Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesine götürdü.

İki çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cesetler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocukların cenazeleri, morgdan alınarak Kayıhan beldesi Pınar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne götürüldü.

Burada helallik alınması sırasında küçük çocukların aileleri ve yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeler, cenaze namazlarının kılınmasının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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