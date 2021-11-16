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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 3 kişi öldü

16.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içkiden zehirlenen 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor - TEDAVİ GÖREN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ, RÖPORTAJ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Bolvadin ilçesinde yaşayan Muharrem Sınık (51), Muzaffer G. ve Hasan Hüseyin K. ile Çobanlar ilçesinde yaşayan Hüseyin D, dün temin ettikleri sahte içkileri tükettikten sonra rahatsızlandı.

Sınık ile Muzaffer G, Hüseyin D. ve Hasan Hüseyin K, kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat etti.

Alkol zehirlenmesinden komaya giren ve görme yetisini kaybeden Sınık, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve görme kaybı yaşayan Hasan Hüseyin K'nin, 3-4 gün önce ilçeden 50 lira karşılığında pet şişe içerisinde 1,5 litre sahte içki aldığı belirtildi.

Sahte içkileri sattığı ileri sürülen Muzaffer G'nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, Hüseyin D'nin ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bolvadin ilçesinde dün ve önceki gün evlerinde ölü bulunan Ercan Üstündağ (29) ile Basri Çamlı'nın (58) da alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabilecekleri değerlendirilerek soruşturma genişletildi. Üstündağ ve Çamlı'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Hayatını kaybeden Ercan Üstündağ'ın ağabeyi Vahap Üstündağ, AA muhabirine, olayı net bir şekilde bilmediklerini ancak kardeşinin sahte içkinden vefat ettiğinin kendilerine söylendiğini belirtti.

İlçede aynı olaydan dolayı başka ölümlerin de olduğunu dile getiren Üstündağ, şöyle konuştu:

"Kardeşimin sahte içkiyi kimden aldığını da tam olarak bilmiyoruz. Kardeşimin vefat ettiğini dün gece öğrendik. Babam dün eve geliyor ve kardeşim kapıyı açmıyor. Babama 'Ercan ile sahte içki içenler bir bir vefat ediyor, Ercan'ı da bir kontrol edin' diyorlar. Gece polisler, babam ve birkaç yakınımız evin içerisine giriyorlar. Ercan'ı da yüz üstü yatar vaziyette buluyorlar. Daha sonra savcılık incelemesi yapıldı. Cenazemize de şu anda adli tıp morgunda otopsi yapılıyor."

Vahap Üstündağ, "Kardeşime sahte içkiyi kim verdiyse veya kimden tedarik edildiyse cezasını çekmesini istiyoruz." dedi.

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Afyonkarahisar sahte içki

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