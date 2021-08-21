GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da sünnet düğünü aracına silahla açılan ateşte sürücü yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sünnet düğünü için süsletilen otomobile silahla açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sünnet düğünü için süsletilen, Erkan Altıntaş'ın kullandığı 35 BFU 753 plakalı otomobile, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunun 4. kilometresinde seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan pompalı tüfekle ve tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Altıntaş elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan zanlılar İ.T. ile A.İ.Ç, kullandıkları silahlarla birlikte kısa sürede yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

