GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

K.E. (34) idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



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