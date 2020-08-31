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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 31.08.2020 18:56 | Son Güncelleme

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 5'i Irak 2'si Suriye uyruklu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

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