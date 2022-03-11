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GÜNCELLEME - Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı

11.03.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ VAROL'UN KAZA YERİNİ ZİYARETİ EKLENDİ

Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İstanbul-Ağrı seferi yapan ve içerisinde 21 kişinin bulunduğu A.K. idaresindeki 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Ağrı kara yolu İbrahim Çeçen Üniversitesi mevkisinde refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Devrilen aracın kırılan camından düşerek otobüsün altında kalan kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile 11 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede incelemede bulunan Vali Osman Varol, yaralıların durumu ve kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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