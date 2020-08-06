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GÜNCELLEME - Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

AĞRI HABERLERİ  | 06.08.2020 19:47 | Son Güncelleme

Kazada ağır yaralanan Dilşah U, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Dilşah U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapanların Kars'tan Van'a tatile gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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20:54

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Durak Eczanesi
Merkez
Neslısahsıfa Eczanesı Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Altınörs Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Deva Eczanesı Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesı Eczanesi
Taslicay
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