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  4. GÜNCELLEME - Aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile, Abdullah A'nın Örnek Mahallesi'ndeki evinin önünde karşılaşmalarının ardından tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A, ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiği Ömer A, Yaşar A, Hülya A. ile Hüseyin A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki, Ömer A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Hüseyin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Katil zanlısı Abdullah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşar ve Ömer A. ile Abdullah A'nın amca çocukları olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Beyyazı Kavga Silah

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