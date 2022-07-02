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GÜNCELLEME - Aksaray'da 8 büyükbaş çalan 3 zanlı tutuklandı

02.07.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Aksaray'da 8 büyükbaş çalan ve sanayide araçlarını tamir ettirirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cankıllı köyünde Şerafettin Yen'in ahırından 8 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, Aksaray Sanayi Sitesi'nde kamyonlarını tamir ettiren Ramazan C. (39), Erol K. (22) ve Eren C'yi (22) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, jandarmadaki ifadelerinde, hayvanları başka bir ilde sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

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