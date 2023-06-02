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Aksaray'da hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane sahibi serbest

02.06.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da, rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin görev yaptığı özel hastanenin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hemşirenin görev yaptığı kent merkezindeki özel hastanenin sahibi T.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen ekipler, T.C'yi ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel, hayatını kaybetmişti.

Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri hemşirenin öldüğü rezidansta keşif yapmıştı.

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