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GÜNCELLEME - Aksaray'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı

17.12.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aksaray'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde M.H.B'nin, ikametinde sahte içki imal ettiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 16 litre sahte rakı, 4 litre sahte votka, 5 litre metil alkol ve bir miktar alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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