GÜNCELLEME - Aksaray'da tartıştığı karısı ve çocuğunu bıçakla yaralayan kişi yakalandı

Aksaray'da tartıştığı eşi ve çocuğunu bıçakla yaralayıp kaçan kişi yakalandı.

Yüksel Ö. (47), Çeğirdiğin Mahallesi 1053. Sokak'taki evlerinde eşi Döndü Ö. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel Ö, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Döndü Ö. ve kavgayı ayırmaya çalışan kızı Amine Ö'yü (16) yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Döndü Ö. ile kızı Amine Ö'yü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Döndü Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan Yüksel Ö'yü, merkeze bağlı Cankıllı köyündeki evde saklanırken yakaladı.

Yüksel Ö'nün emniyetteki ifadesinde "Ailevi meseleler yüzünden eşimle tartıştım. Aramızda ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar vardı. 25 yıllık hayat arkadaşımın canına kastettim, çok pişmanım. Öfkeyle yapılmış bir hata, başka bir şey değil." dediği öğrenildi.

