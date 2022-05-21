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  4. GÜNCELLEME - Alanya'da 2 Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu

GÜNCELLEME - Alanya'da 2 Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu

21.05.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan babanın, emniyetteki ifadesinde, psikolojisinin bozuk olduğunu, ne yaptığının farkında olmadığını söylediği öğrenildi BABANIN ADLİYEYE SEVKİ VE DETAY EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 Ukraynalı çocuk kaldıkları evde ölü bulundu, olayla ilgili baba gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir sitede 2 çocuğun öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Daireye giren ekipler, yatak odasında 4 yaşındaki erkek K.N. ile 6 yaşındaki kız T.N'yi boğazı kesik buldu. Olayla ilgili baba O.N. (38) gözaltına alındı.

Anne Y.N'nin de çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, psikolojisinin bozuk olduğunu, ne yaptığının farkında olmadığını ve sakinleştirici ilaç kullandığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 22 Mart'ta Saray Mahallesi'ndeki adrese yerleşen Ukrayna vatandaşı O.N'nin bugün sabah intihar notu bırakarak, kendisini ve 2 çocuğunu yaraladığı, yaralı çocukların hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan zanlının gözaltına alındığı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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