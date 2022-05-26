YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCELLEME - Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

26.05.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilöz Mahallesi'nin sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ise açıkta bekletilen 2 sürat teknesine el koydu.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirlenen Suriyeli H.E.A. ve M.A.K. ile Türk vatandaşı S.K, Manavgat ilçesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriyeli H.E.A. ve M.A.K. tutuklandı, Türk vatandaşı S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:14
Yatsı
21:47
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.