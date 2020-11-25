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GÜNCELLEME - Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.11.2020 20:26 | Son Güncelleme

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.O, M.Ö, M.K, T.M, M.A, E.A, S.M. ve F.M.E. yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.K, E.A. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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