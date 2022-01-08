GÜNCELLEME - Amasya'da balık avlamak için botla baraj gölüne açılan bir kişi ölü bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde balık tutmak için botla Yedikır Barajı'na açılan iki arkadaştan biri ölü bulundu.
Anıl Yarışcı (35) ve arkadaşı İdris Kılıç (43), akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı, diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı.
Bir süre sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle bot alabora oldu.
Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu Yarışçı'yı kurtardı.
Kayıp Kılıç için de çalışmalarını yürüten ekipler, Kılıç'ın cansız bedenine ulaştı.
İdris Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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