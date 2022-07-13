GÜNCELLEME - Amasya'da "maganda kurşunu" isabet eden genç kız öldü

Amasya'da, bir sünnet düğünü sırasında maganda kurşununun isabet ettiği genç kız, yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Tatar köyünde düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

İddiaya göre, havaya ateş açanlardan Selahattin A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Beste Koçak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi, Tatar Köyü Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Beste Koçak'ın Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Selahattin A, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

