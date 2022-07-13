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GÜNCELLEME - Amasya'da "maganda kurşunu" isabet eden genç kız öldü

13.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GENÇ KIZIN CENAZESİNİN DEFNEDİLMESİ, DETAY VE TUTUKLAMA BİLGİSİ EKLENDİ

Amasya'da, bir sünnet düğünü sırasında maganda kurşununun isabet ettiği genç kız, yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Tatar köyünde düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

İddiaya göre, havaya ateş açanlardan Selahattin A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Beste Koçak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi, Tatar Köyü Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Beste Koçak'ın Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Selahattin A, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya sünnet düğünü

Amasya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:45
Akşam
20:15
Yatsı
22:00
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

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