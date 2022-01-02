GÜNCELLEME - Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Batman'dan Çorum'daki güreş şampiyonasına giden sporcuları taşıyan Murat Kızılkurt yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde devrildi.

Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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