GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafriyat yüklü tır ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafriyat yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Otoyolun Ankara yönü İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde, M.U. idaresindeki 63 DF 777 plakalı hafriyat yüklü tır, Y.B. yönetimindeki CE 6918 XT yabancı plakalı tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.U. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamaması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 2,5 saat trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



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