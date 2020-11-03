GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde seyreden Yalçın K. idaresindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patladı.
Kamyonun önündeki araca çarpması sonucu, 5 otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul istikametinden çift yönlü ulaşımın sağlandığı Bolu Dağı Tüneli, kaza sonrası trafiğe kapandı.
Araçlar, Bolu Abant ve Düzce Kaynaşlı'dan D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırarak temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.