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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

BOLU HABERLERİ  | 03.11.2020 23:12 | Son Güncelleme

Bolu Dağı Tüneli'nde ulaşım normale döndü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde seyreden Yalçın K. idaresindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patladı.

Kamyonun önündeki araca çarpması sonucu, 5 otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul istikametinden çift yönlü ulaşımın sağlandığı Bolu Dağı Tüneli, kaza sonrası trafiğe kapandı.

Araçlar, Bolu Abant ve Düzce Kaynaşlı'dan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırarak temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

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