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  4. GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

19.03.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Valisi Ahmet Ümit: - "İlk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadı" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde aralarında tır, kamyon ve otobüsün de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

- "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

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