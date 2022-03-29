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GÜNCELLEME - Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

29.03.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYILARI İLE SORUŞTURMAYA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen ve hakkında örgüt üyesi olduğuna dair deliller bulunan çoğu avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

- Evlerde telefon kullanmamışlar

Haklarında gözaltı kararı verilen 18 avukat, 1 ihraç hakim ile 2 özel sektör çalışanına yönelik incelemede, şüphelilerin hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıkları süre içerisinde üst düzey tedbir aldıkları tespit edildi.

Sorumlu "mahrem abiler" tarafından getirilen sorulara çalışan şüphelilerin, evlere tek tek giriş ve çıkış yaptığı, telefon kullanılmadığı, ailelerle görüşmek için ev civarındaki ankesörlü telefonlar ile büfelerden aramaların yapıldığı belirlendi.

Adli idari yargı ile askeri hakimlik sınavlarına yönelik soruların şüphelilere yemin ettirildikten sonra "mahrem sorumlular" tarafından verildiği de tespit edildi.

Öte yandan şüpheliler arasındaki iki avukatın isminin, örgüte yönelik daha önce yapılan operasyonlar kapmasında izdivaç sorumlularından ele geçen dijital materyallerdeki katalog listesinde de yer aldığı ortaya çıktı.

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