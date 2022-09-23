GÜNCELLEME - Ankara merkezli 5 ilde, sahte para ve uyuşturucu satışına yönelik operasyonda 37 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde, sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 57 şüpheliden 37'si yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde parada sahtecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bu suçu işleyen kişilerin sahte para kullanarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi.

Çalışma balatan ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, Ankara merkezli İstanbul, Yozgat, Çankırı, Hatay'da 70 ekip ve 200 personelin katılımıyla 57 şüpheliye yönelik yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 37 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aramalarda, 21 bin 500 lira sahte para, 10 gram kokain, 47,6 gram metamfetamin, 23,4 gram eroin, 20 gram esrar, 200 sahte ve kaçak viski, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek, 32 sentetik hap, 2 cam pipo ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Letgo, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarından sahte para ile telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşya alışverişi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara madde satışından sonra para üstü olarak sahte para verdikleri tespit edildi.

Zanlıların, sahte paraların anlaşılmaması için alışverişleri özellikle akşam vakitlerinde, tenha yerlerde, kamerasız ortamlarda yaptıkları, MERNİS adreslerinde oturmadıkları veya yıkılacak gecekonduları adresi olarak gösterdikleri anlaşıldı.

- Uyuşturuculara takma isim

Şüphelilerin telefon dinlemelerine yakalanmamak için ise eroine "Erol amca", metamfetamine "Metin amca", sentetik haplara"Leyla abla", "Sem amca" dedikleri de belirlendi.

"Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ödeyecekleri paraları da "borç" olarak tabir ettikleri, torbacıların yakalanmamak için sattıkları uyuşturucuları kendi evlerinde ya da güvenli olarak belirledikleri metruk binalarda kullandırdıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin uyuşturucu kullananları özendirmek amacıyla farklı uyuşturucu maddeleri tattırdıkları, özellikle eroin için aşı yapma tabirini kullandıkları ve kullanıcıların uyuşturucu parası bulabilmek için hırsızlık başta olmak üzere birçok farklı suça karıştıkları tespit edildi.

