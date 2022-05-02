GÜNCELLEME- Ankara'da bir kadın silahla vurularak öldürüldü

Ankara'da eski sevgilisi olduğu iddia edilen İdris N. tarafından öldürülen iki çocuk annesi Dilek C'nin cenazesi toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Karşıyaka Mezarlığı’na getirilen Dilek C'nin cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

Dilek C'nin, ayakta durmakta güçlük çeken annesi Handan Çelebi’yi yakınları teselli etti.

AA muhabirine konuşan anne Çelebi, katil zanlısı ile kızının nişanlı olduklarını ancak aralarında geçimsizlik olduğunu söyledi.

Katil zanlısının dün akşam saatlerinde evine gelerek kızı ile görüşmek istediğini belirten anne Çelebi, "Yetim yavrumu yoklukla büyüttüm. Kızımı dışarı çağırdı, ben çıkmasını istemedim. Kızım, ‘Anne bir şey olmaz görüşeceğiz’ dedi. İçerde konuşurlarken birden kızım ‘anne anne’ diye seslendi, ardından silah sesleri duydum. Odaya koşunca kızımı kanlar içinde gördüm. Katil zanlısı aynı şekilde bana silah doğrulttu, daha sonra içeri giren kızımın 16 yaşındaki kızına da aynı şekil silah doğrulttu, bizi tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçtı." ifadelerini kullandı.

Anne Çelebi, zanlının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

- Olay

Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dilek C, dün akşam Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi’ndeki evinde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İdris N. ile buluştu.

Aralarında tartışma çıkması üzerine zanlı İdris N, Dilek C'yi silahla vurarak öldürdü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilek C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İdris N. ile Dilek C'nin bir süre ilişki yaşadığı ve 4 ay önce ayrıldıkları iddia edildi.

