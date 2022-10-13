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  4. GÜNCELLEME - Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

GÜNCELLEME - Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

13.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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