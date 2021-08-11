YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. GÜNCELLEME-Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü

GÜNCELLEME-Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü

11.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 yabancı uyruklu tutuklandı - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin, halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan haber ve sosyal medya sitelerindeki paylaşımlarla ilgili de ayrı bir soruşturma başlatıldı ADLİ SÜREÇ VE BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i ölürken, gözaltına alınan iki zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik, hastaneye gelerek, Yalçın'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Emirhan Yalçın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına götürüldü.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

- Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin, halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan haber ve sosyal medya sitelerindeki paylaşımlarla ilgili de Türk Ceza Kanununun 213. maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Olay bütün yönleriyle araştırıldığı, her iki soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölümAntalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölüm
İstanbul 3 adaya mı bölünecek? Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan flaş iddiaİstanbul 3 adaya mı bölünecek? Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan flaş iddia
İTÜ'nün otonom gemi çalışması suya indiİTÜ'nün otonom gemi çalışması suya indi

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.