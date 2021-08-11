GÜNCELLEME-Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i ölürken, gözaltına alınan iki zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik, hastaneye gelerek, Yalçın'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Emirhan Yalçın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına götürüldü.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

- Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin, halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan haber ve sosyal medya sitelerindeki paylaşımlarla ilgili de Türk Ceza Kanununun 213. maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Olay bütün yönleriyle araştırıldığı, her iki soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

