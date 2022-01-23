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  4. GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

23.01.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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MERSİN (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdiği Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesiminde çalışma başlatıldı.

KGM'den yapılan açıklamada, saat 12.00 itibarıyla kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları ve Anamur Belediyesi ekipleri, Melleç mevkisindeki yolda çalışma başlattı.

Melleç Mahallesi Muhtarı Yalçın Şahin, AA muhabirine, yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu anda ulaşım tek şeritten çift yönlü kontrollü sağlanıyor. İş makineleri yolu kapatan hafriyatı kaldırmak için çalışmalar yapıyor. Çalışmaların uzun süreceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

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