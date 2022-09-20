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GÜNCELLEME - Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist tutuklandı

20.09.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ VE ZANLININ İFADESİ EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekiçle babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist, tutuklandı.

Tatil yaptıkları otel odasında çekiçle babasını öldürüp, annesini ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus turist Dmitry Stepanov, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Savcılığa ifade veren Rus turist, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" ve "yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs"ten tutuklandı.

Zanlının, savcılık sorgusunda "Babam çocukluktan beri şiddet uyguladığı için ondan intikam almak için öldürdüm. Küçüklükten beri bunun haylini kuruyordum. Annem de bağırdığı, ses çıkardığı için ona da saldırdım. Aslında ona saldırmak ya da öldürmek gibi bir isteğim yoktu." dediği öğrenildi.

Öte yandan, Stepanov'un olayın ardından sosyal medyada "cinayet itirafı" diye video paylaştığı belirlendi.

Ağır yaralanan annenin, kaldırıldığı özel hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

​​​​​​​- Olay

Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Dmitry Stepanov, 18 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartışmıştı. Stepanov, tartışmanın büyümesi üzerine çekiçle babası Pavel (62) ve annesi Tatiana Stepanov'a (64) saldırmıştı. Otele çağrılan sağlık ekipleri, Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan anne ise özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından otelden ayrılan Rus turist, dün jandarma ekiplerince Antalya'da yakalanmıştı.

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