GÜNCELLEME - Antalya'da batan tur teknesinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur teknesinin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin kurtarıldığı olaya ilişkin gözaltına alınan tekne kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaptan Ali K'nin (33) Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ali K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali K'nin savcılıktaki ifadesinde, "Sabah saatlerinde tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Yarım saat sonra yüzme arası verdik. Sonrasında tura devam ettik. Rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan, kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu." dediği öğrenildi.

Öte yandan, teknenin battığı yerden çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tekne, Alanya Yat Limanı'na götürüldüğü sırada Kleopatra açıklarında halatın kopmasıyla yeniden battı.