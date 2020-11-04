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GÜNCELLEME - Antalya'da batan tur teknesinin kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 19:10 | Son Güncelleme

Şüpheli Ali K'nin savcılık ifadesinden: - "Rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan, kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu" - Hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi - Batan teknenin deniz yüzeyinde kalan parçaları Alanya Belediyesince toplandı BELEDİYENİN TEMİZLİK ÇALIŞMASI EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur teknesinin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin kurtarıldığı olaya ilişkin gözaltına alınan tekne kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaptan Ali K'nin (33) Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ali K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali K'nin savcılıktaki ifadesinde, "Sabah saatlerinde tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Yarım saat sonra yüzme arası verdik. Sonrasında tura devam ettik. Rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan, kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu." dediği öğrenildi.

Öte yandan, teknenin battığı yerden çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tekne, Alanya Yat Limanı'na götürüldüğü sırada Kleopatra açıklarında halatın kopmasıyla yeniden battı.

Batan tur teknesinin bulunduğu alanda dün çıkan fırtına, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hayatını kaybeden Rus turist Daniiar Mukhitov'un (37) cenazesinin Alanya Belediyesi morgundaki savcılık ön incelemesi tamamlandı. Morga gelen Mukhitov'un eşi Alfiia Mukhitova (33) gözyaşlarına hakim olamadı.

Mukhitova'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alanya Belediyesi tur teknesinin battığı bölgede çalışma yaptı. Teknenin kırılmış parçaları, eşya ve ekipmanlar deniz yüzeyinden alındı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada yaşanan talihsiz kazanın herkesi derinden sarstığını belirtti.

Alanya ilçesinde içinde 5 kişilik mürettebat, 33 Rus turistin bulunduğu tur teknesi dün, Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta batmış, sahil güvenlik ekiplerince 37 kişi kurtarılmış, bir kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında tekne kaptanı Ali K. ile 4 mürettebat gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 4 kişi serbest bırakılmıştı.

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Muratpasa
Bahadır Eczanesi
Muratpasa
Feyza Eczanesi
Muratpasa
Huzur Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Can Toprak Eczanesi
Kepez
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