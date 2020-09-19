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GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.09.2020 20:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Hasan Y. (22), Konaklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle Fatih S. (33) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih S'nin av tüfeğiyle Hasan Y'yi karnından yaraladığı iddia edildi. Bunun üzerine Hasan Y'nin kardeşi Ahmet Y'nin de Fatih S'yi silahla yaraladığı öne sürüldü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Fatih S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan Ahmet Y'yi Güney Mahallesi'nde, Rıdvan S'yi de ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye zevk edilen zanlılardan Ahmet Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Rıdvan S. ise serbest bırakıldı.

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