GÜNCELLEME - Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde, devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaputaş Plajı mevkisindeki tali yoldaki yokuşa tırmanan Zafer Pallavuş yönetimindeki 34 DN 7828 plakalı kum yüklü kamyon, virajı alamayınca D-400 kara yoluna devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Antalya-Kaş kara yolu, kamyonun yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz