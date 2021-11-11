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GÜNCELLEME - Antalya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

11.11.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Antalya-Kaş kara yolu yeniden ulaşıma açıldı YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde, devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaputaş Plajı mevkisindeki tali yoldaki yokuşa tırmanan Zafer Pallavuş yönetimindeki 34 DN 7828 plakalı kum yüklü kamyon, virajı alamayınca D-400 kara yoluna devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Antalya-Kaş kara yolu, kamyonun yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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