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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da hurda deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

GÜNCELLEME - Antalya'da hurda deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.05.2020 01:22 | Son Güncelleme

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Sanayi sitesinin hurdacılar blokundaki şirkete ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Depoda hurda plastik doğrama kapı ve pencere gibi yanıcı malzemelerin bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün arazözü olay yerine sevk edildi. Yangına 20 itfaiye aracı, 5 su tankeri, 5 orman yangını ilk müdahale aracı ve 2 arazözle müdahale edildi.

Jandarma ekipleri, zaman zaman küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın bölgesinden çevredeki insanları uzaklaştırdı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.

Hurda deposunun sahibi Kahraman Topaktaş, yangının çoğunlukla plastik atıkların bulunduğu depoda ilk belirlemelerine göre 350-400 bin lira civarı zarara neden olduğunu söyledi.

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