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GÜNCELLEME - Antalya'da ırmakta kaybolan lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 15.05.2020 18:39 | Son Güncelleme

CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Evliya Çelebi Anadolu Meslek Lisesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Boz, yeni tip koronavirüs (Kovid) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 15-20 yaş grubu için 4 saatliğine ara verilmesini fırsat bilerek okul arkadaşlarıyla buluştu.

Arkadaşlarıyla Manavgat Irmağı'nın kıyısına giden Boz, Çevreyolu Köprüsü yakınlarından yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri ırmak boyunca arama çalışması başlattı.

Arkadaşının kaybolduğunu gören ve kriz geçiren Mehmet Sürmeli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Gencin ırmakta kaybolduğu haberini alarak olay yerine gelen ailesi de fenalık geçirdi.

Sahil güvenliğin 4 dalış ekibinin yaptığı arama çalışmasında, gencin cansız bedeni suya girdiği noktanın yaklaşık 20 metre ilerisinde bulundu.

Sudan çıkarılan Boz'un cenazesi Antalya Adli Tıpa Morguna gönderildi.

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