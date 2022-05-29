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GÜNCELLEME - Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sürücüsünün kaza yerinden koşarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı - Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

N.A. yönetimindeki 07 AVL 991 plakalı otomobil, Manavgat-Antalya kara yolu Sanayi Kavşağı'nda, Mustafa Maslak'ın kullandığı 07 YKZ 38 plakalı motosikletle çarpıştı.

Refüjdeki tel örgüleri yıkıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Otomobil sürücüsü, koşarak kaza yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Maslak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Maslak'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat ilçesindeki Taşağıl Mezarlığı'nda defnedildi.

Polis ekiplerince Kepez ilçesinde yakalanan otomobil sürücüsü N.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, çarpışmanın ardından ters şeride giren aracın kaldırımda bir süre ilerledikten sonra durması ve araçtan inen sürücünün koşarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Serik

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