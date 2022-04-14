YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

GÜNCELLEME - Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

14.04.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİN DETAYI EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir marketin önünde bekleyen Burhanettin Limoncu'ya (40), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Vücudunun değişik yerlerine saçmalar isabet eden Limoncu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, araçla olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, Limoncu'nun kendisini tüfekle kovalayan bir kişiden kaçarak markete girdiği, şüphelinin pompalı tüfeğiyle ateş açtığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Tarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim ettiTarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim etti
“Dört Büyükler” son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı“Dört Büyükler” son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Serik

Antalya Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:37
Yatsı
20:56
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İstanbul'u terk etti! Cem Uzan itirafı şaşırttı!

İstanbul'u terk etti! Cem Uzan itirafı şaşırttı!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.