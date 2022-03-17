GÜNCELLEME - Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil, Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda refüje çıkarak yön levhalarına çarptı.

Savrulan otomobildeki Ali Neymat Tevfik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna kaldırıldı.

Tevfik, Borazan ve Subaşı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Ölenlerin yakınları, adli tıp morgu önünde gözyaşı döktü.

Cenazelerin Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



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