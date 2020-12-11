GÜNCELLEME - Antalya'da sağanak, dolu ve kar etkili oldu

Antalya'nın ilçelerinde etkili olan sağanak, dolu ve kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi. İlçedeki bazı iş yerleri, otopark alanları ve Gazipaşa Belediyesi Pazar Yeri suyla doldu. Su taşkını nedeniyle pazar yeri esnafı ve alışveriş yapanlar zor anlar yaşadı.

Su taşkınları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi, bazı caddeler bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliyesi çalışmaları yaptı. Çalışmalara mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri de yardımcı oldu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, su taşkını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu, belediye yetkililerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerine yüksek miktarda yağış düştüğünü söyledi.

Geçen yıl su baskını yaşanan yerleri bakımdan geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Şehir merkezinde çok eskiden yapılmış üstü kapalı bir hendek vardı. Onu temizlemiştik ama çok şiddetli yağmur yağdığı için bu hendekler suyu almıyor. Yeni projelerimiz olacak. Pazar yerine giden su kanalı kapalı, su geri tepiyor ve bu nedenle pazara su doldu. Şu anda bir zarar yok ama pazar esnafı satış yapamıyor." diye konuştu.