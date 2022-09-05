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GÜNCELLEME - Antalya'da tartıştığı komşu esnafı silahla öldüren zanlı tutuklandı

05.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşı olan esnafı silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Çarşısı'nda esnaf M.T.Y. ile aynı sokakta butik işleten arkadaşı Mustafa Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Köse'yi konuşmak bahanesiyle iş yerinin 200 metre uzağına çağıran M.T.Y, esnaf arkadaşına silahla ateş etti.

Yakınında bulunan otelin güvenlik bölümüne giderek vurduğu arkadaşı için ambulans ve güvenlik ekibinin çağrılmasını isteyen M.T.Y, silahıyla jandarmaya teslim oldu.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mustafa Köse, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Mustafa Köse'nin aynı çarşının bir arka sokağında uzun yıllardır butik işlettiği, bir süre önce iş yerini kapatarak arkadaşı olduğu belirtilen M.T.Y'nin butiğinin bulunduğu sokakta butik devraldığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat silah

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