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GÜNCELLEME - Antalya'da tekneden denize düşen 13 Suriyeli yüzerek kıyıya ulaştı, 2 kişi aranıyor

02.12.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ, GÖRGÜ ŞAHİDİNİN KONUŞMASI EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneden denize düşen Suriye uyruklu 13 kişi yüzerek kıyıya ulaştı, kayıp olduğu bildirilen 2 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Kızılot Mahallesi'nde yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Suriye uyruklu 13 kişi ile karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtileri göstermesi üzerine ambulanslara alındı, 3 kişi Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kayıp olduğu bildirilen 16-17 yaşlarındaki 2 kişi için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Bu kişilerin tekneden denize düştüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görgü şahidi Hüseyin Keçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balkonda eşimle otururken 3 Suriyeli geldi. Buranın adresiNİ sordular. 'Ne için soruyorsunuz' dediğimde 112'yi aradıklarını söylediler. 'Denize düştük' dediler. Adresi verdim. Nasıl düştüklerini sordum. Türkçeleri çok düzgün değildi. 'Tekneden düşen arkadaşlarımız oldu. Başımıza silah dayadılar, tekneden attılar.' dediler. Üzeri ıslak olan kişi, 'kardeşim ve bir arkadaşım kayboldu' dedi." diye konuştu.

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