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GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.10.2020 20:12 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Azim A'nın kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde park halindeki 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından çıkan kavgada sürücü Azim A'nın, bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu (22), Burak Bekmez, Ozan Akın, Utku Özoğlu ve Mehmet Yiğit Karayiğit'i yaraladığı öne sürüldü.

Kavga sırasında Azim A'nın ağabeyi Nazım A. da bıçakla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İzmirlioğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Azim A, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Cenazesi morga götürülen İzmirlioğlu'nun annesi Ayten İzmirlioğlu, yanındaki çocuklarına sarılarak "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kazanın olduğu yerde garson olarak çalışıyordu. Ekmeğinin peşindeydi." diyerek gözyaşı döktü.

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